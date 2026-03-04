Словаччина має наміри офіційно розірвати контракт на екстрені постачання електроенергії до України.

Про це повідомляє Dennik N з посиланням на заяву директора державної компанії SEPS та проєкт, схвалений словацьким урядом.

Екстрені постачання електрики зі Словаччини в Україну

Згідно з проектом, схваленим урядом, Кабінет міністрів Словаччини рекомендуватиме підтримати міністру фінансів Ладіславу Каменіцькому підтримати розірвання контракта на екстрені постачання електроенергії до України.

Зазначається, що Мінфін Словаччини є єдиним акціонером державної компанії SEPS, яка має угоду про екстрене постачання з українською компанією Укренерго.

Пропозицію, яку вніс прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, подали на засідання уряду як доповнення. Каменицький має час до четверга, 5 березня, щоб ухвалити рішення.

Раніше Роберт Фіцо звернувся до SEPS з проханням припинити екстрені постачання до України через зупинення постачань через нафтопровід Дружба після російської атаки. Однак, за даними видання, на практиці поки що нічого не змінилося.

Директор компанії SEPS Мартін Магат не вважає, що Україні загрожує знеструмлення через припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини. Він стверджує, що інші держави можуть забезпечити ці потреби.

– Відключення електроенергії – це фундаментальна річ, якій передує низка інших подій, – сказав він.

На запитання, чи відчує Україна припинення екстрених поставок, як заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, директор компанії SEPS відповів, що це може статися в деяких випадках.

23 лютого Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електрики в Україну з боку Словаччини.

За його словами, Словаччина відмовлятиметься допомагати українській енергосистемі у разі виникнення дефіциту. Прем’єр назвав це рішення “першим взаємним кроком”, який не порушує міжнародні зобов’язання.

В Укренерго запевнили, що можлива відмова Словаччини від аварійної допомоги не несе загрози для української енергомережі. Компанія пояснила, що такі поставки відбувалися рідко та були короткочасними.

Зокрема, останній такий запит до Братислави надсилався понад місяць тому в мінімальних обсягах, тому стабільність української системи наразі не залежить від словацького напрямку.

