Україна допоможе Близькому Сходу захищатися від дронових атак Ірану — Зеленський
- Українські військові володіють необхідними спроможностями щодо захисту від атак Шахедів, від яких наразі потерпає Близький Схід.
- За словами Зеленського, наші експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.
- Водночас він наголосив - важливо, щоб варіанти підтримки для держав Близького Сходу не послабили власний захист в Україні.
Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході, враховуючи власний досвід у збитті Шахедів.
Зеленський про допомогу Близькому Сходу у захисті від атак Шахедів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Учасники обговорили виклики для України, для українських партнерів, а також можливості, щоб допомогти захистити життя.
Зеленський нагадав, що вже говорив із лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії та Байхрена. Також будуть розмови з лідером Кувейту та інших держав регіону. У всіх цих країн спільний виклик – іранські Шахеди. Тегеран уже застосував понад 1400 ударних безпілотників.
– Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації на Близькому Сході. Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні, – зазначив голова нашої держави.
Він зауважив, що наші військові володіють необхідними спроможностями. За словами Зеленського, українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.
– І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні, – повідомив голова нашої держави.
Водночас він наголосив, що важливо, аби Євросоюз, держави Європи та Групи семи були активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності.
Зеленський додав, що координація з партнерами відбуватиметься і надалі.