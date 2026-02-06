Біля Полтави стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера
6 лютого у селі Мильці, що на околиці Полтави, зафіксували незначний землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Зелемлетрус біля Полтави 6 лютого
Так, землетрус на території села Мильці в Полтавському районі мав силу 3,1 бали за шкалою Ріхтера. Землетрус стався на глибині 9 км о 19:46.
За класифікацією землетрусів ці підземні поштовхи біля Полтави відносяться до не відчутних.
Нагадаємо, що минулого року вночі 1 липня в Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус магнітудою 3,1.
А 27 липня у районі села Старі Санжари Полтавського району зафіксували землетрус на глибині 7,1 км.
Землетруси в Україні
8 грудня року зафіксували землетрус магнітудою 1,8 на території Закарпаття у районі села Холмовець.
У Мельниці-Подольській громаді Тернопільської області 11 грудня о 21:33 стався землетрус магнітудою 2,9.
Вранці 19 січня стався землетрус на території Хмельницької області у межах Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району. Магнітуда землетрусу становила 1,5 за шкалою Ріхтера, а глибина залягання осередку – близько 1 кілометра.