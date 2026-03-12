У Дніпропетровській області близько 42 км дороги облаштували антидроновими сітками для захисту від безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Федоров про антидронові сітки на Дніпропетровщині

За словами очільника Міноборони, триває розбудова антидронових покриттів вздовж лінії фронту.

Як зазначив Федоров, головне завдання полягає у посиленні захисту прифронтових територій та забезпечення безперебійної логістики громад поблизу лінії бойового зіткнення.

– Ще один результат – облаштували 42 км дороги антидроновим захистом на Дніпропетровському напрямку. Це важливий логістичний маршрут поблизу лінії фронту, – заявив він.

Як стверджує міністр оборони, на цій ділянці дороги застосували нову методику будівництва.

Водночас Федоров пояснив, що вдалося забезпечити проїзд габаритної техніки із системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та елементами пасивного антидронового захисту – висоту опор збільшили до семи метрів.

Крім цього, фахівці додатково посилили конструкції опор і перехресть. Наразі роботи на ділянці виконані на 100%, стверджує міністр оборони України.

Як уточнив Федоров, саме завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак російських дронів на транспорт.

На його думку, це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.

