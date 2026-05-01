У п’ятницю, 1 травня, президент США Дональд Трамп заявив про нібито припинення війни в Ірані, намагаючись придушити суперечку щодо необхідності схвалення продовження конфлікту Конгресом.

Про це повідомляє Politico.

Що сказав Трамп про завершення війни в Ірані

Зазначається, що конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного юридичного терміну, протягом якого операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. Трамп, своєю чергою, стверджував, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє відлік часу.

Зараз дивляться

У виданні зауважують, що таким чином американський президент намагається зупинити суперечку на Капітолійському пагорбі, де Дональд Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна триває вже другий місяць без чіткої стратегії виходу.

Виявилось, що аргументація очільника Білого дому не подобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію тепер, коли вона досягла показника в 60 діб.

– З 7 квітня 2026 року між Сполученими Штатами та Іраном не було жодної перестрілки, – заявив Трамп, який нагадав, що він продовжив припинення вогню на невизначений термін. – Воєнні дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинилися, – вважає президент США,

Лист з цією заявою з’явився на тлі застою в переговорах та тривалої військової блокади іранських портів. Лідер США заявив журналістам перед від’їздом з Білого дому до Флориди, що він надав Ірану “остаточну пропозицію”, але висловив песимізм щодо можливості досягти угоди з “розрізненим” урядом країни.

У Politico, тим часом, уточнили, що резолюція про воєнні повноваження 1973 року вимагає від американських військ вивести війська з конфлікту через 60 днів після повідомлення президентом Конгресу, якщо законодавці не проголосують за дозвіл на продовження військових дій. Білий дім може спробувати продовжити військові операції ще на 30 днів з метою припинення конфлікту.

Однак тріщини підтримці Трампа з боку Республіканської партії з’явилися ще 30 квітня, коли сенаторка Сьюзен Коллінз із штату Мен стала першою сенаторкою-республіканкою, яка змінила свій голос з початку війни в лютому. Вона заявила, що не підтримуватиме війну після закінчення встановленого законом терміну.

– Цей термін не є рекомендацією; це вимога, – сказала Коллінз.

Невдале голосування сигналізувало про те, що підтримка війни з боку Республіканської партії Трампа може почати зменшуватися, особливо враховуючи думку громадськості, яка не хоче продовження бойових дій.

Трамп також каже, що попередні лідери не дотримувалися правила 60 днів. Водночас представники Пентагону стверджують, що американські військові готові відновити атаки на Іран, якщо мирні переговори зірвуться.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.