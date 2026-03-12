У четвер, 12 березня, голівудський актор Двейн (Скеля) Джонсон записав відеозвернення до командування 425-го окремого штурмового полку з назвою Скеля, що займається звільненням Дніпропетровщини від російських військових.

Полк опублікував відеозвернення актора у себе в Facebook.

Звернення Двейна Джонсона до полку Скеля

Двейн Джонсон наголосив, що для нього стало честю дізнатися, що командир полку – його фанат. Він висловив подяку військовому за його роботу, а також побажав йому сили.

Зараз дивляться

– Від однієї Скелі до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із “залізного раю”. Я щойно завершив тренування, і вважаю за доречне надіслати тобі це повідомлення після мого тренування, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене. І я також знаю, що ти командуєш своїми солдатами, і я посилаю тобі силу та підтримку, – заявив актор.

Він додав, що посилає українському командиру ману, яка йде від серця, та поспівчував, що на його долю випала війна.

– Але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім’я – Скеля, – підсумував актор.

Нагадаємо, Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Генштаб повідомив, що ЗСУ майже повністю звільнили окуповану частину Дніпропетровщини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.