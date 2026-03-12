От одной Скалы к другой: Дуэйн Джонсон обратился к украинскому командиру
- Дуэйн Скала Джонсон записал видеообращение к командиру 425-го штурмового полка Скала.
- Актер поблагодарил украинских военных и пожелал им силы и поддержки.
- Полк Скала участвует в освобождении территорий на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
В четверг, 12 марта, голливудский актер Дуэйн (Скала) Джонсон записал видеообращение к командованию 425-го отдельного штурмового полка под названием Скала, который занимается освобождением Днепропетровщины от российских военных.
Полк опубликовал видеообращение актера у себя в Facebook.
Обращение Дуэйна Джонсона к полку Скала
Дуэйн Джонсон подчеркнул, что для него стало честью узнать, что командир полка – его фанат. Он выразил благодарность военному за его работу, а также пожелал ему силы.
– От одной Скалы к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из «железного рая». Я только что закончил тренировку и считаю уместным отправить тебе это сообщение после моей тренировки, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня. И я также знаю, что ты командуешь своими солдатами, и я посылаю тебе силу и поддержку, – заявил актер.
Он добавил, что посылает украинскому командиру ману, которая идет от сердца, и посочувствовал, что на его долю выпала война.
– Но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – Скала, – подытожил актер.
Напомним, Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию на Александровском направлении.
Генштаб сообщил, что ВСУ почти полностью освободили оккупированную часть Днепропетровской области.