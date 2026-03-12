В четверг, 12 марта, голливудский актер Дуэйн (Скала) Джонсон записал видеообращение к командованию 425-го отдельного штурмового полка под названием Скала, который занимается освобождением Днепропетровщины от российских военных.

Полк опубликовал видеообращение актера у себя в Facebook.

Обращение Дуэйна Джонсона к полку Скала

Дуэйн Джонсон подчеркнул, что для него стало честью узнать, что командир полка – его фанат. Он выразил благодарность военному за его работу, а также пожелал ему силы.

– От одной Скалы к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из «железного рая». Я только что закончил тренировку и считаю уместным отправить тебе это сообщение после моей тренировки, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня. И я также знаю, что ты командуешь своими солдатами, и я посылаю тебе силу и поддержку, – заявил актер.

Он добавил, что посылает украинскому командиру ману, которая идет от сердца, и посочувствовал, что на его долю выпала война.

– Но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – Скала, – подытожил актер.

Напомним, Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию на Александровском направлении.

Генштаб сообщил, что ВСУ почти полностью освободили оккупированную часть Днепропетровской области.

