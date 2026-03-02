На Олександрівському напрямку підрозділи ДШВ ЗСУ невпинно тиснуть на противника. Внаслідок цього вдалось деокупувати ще дев’ять населених пунктів і три – зачистити від противника в нашій зоні.

Про це повідомляє Генштаб.

Олександрівський напрямок: як просуваються ЗСУ

Зазначається також, що просто зараз на Олександрівському напрямку триває робота над звільненням ще декількох населених пунктів.

– Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав’язуючи ворогу власні умови бою, – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголошує, що під час операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій.

Українські захисники знищують живу силу, озброєння, військову та спеціальну техніку окупантів. Вони зауважили, що значний вплив на успіх операції мало обмеження доступу ворога до мережі Starlink, адже окупанти не змогли комунікувати та управляти підрозділами, однак не зупинили свого наступу на українські землі.

Повідомляється, що від початку операції втрати противника становлять:

Особового складу – 6537 (з них 4355 безповоротних і 15 полонених);

ОВТ – 419 (з них 14 ББМ, 242 АТ і 49 АС);

РСЗВ – 2;

Засоби ППО – 1;

Спец. техніка – 6;

Мото/квадро – 105;

Танки – 7;

АртС – 147;

БПлА типу Крило – 611;

ПУБПлА – 108.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялось, що ЗСУ відновили контроль над понад 300 кв. км на Гуляйпільському напрямку.

А 27 лютого стало відомо, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили близько 400 км² або 8 населених пунктів на Олександрівському напрямку.

