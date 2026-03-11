Завтра, 12 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватися графіки погодинного вимкнення світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки вимкнення світла в Україні на 12 березня

В Укренерго наголошують, що ситуація в українській енергосистемі може змінитися. Час та тривалість відключень за своєю адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак.

11 березня у частині регіонів з 08:00 до кінця доби застосовувалися графіки погодинного вимкнення електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, що 10 березня Київська міська рада ухвалила план енергостійкості столиці. Передбачають заходи для забезпечення безперебійного енергопостачання та відновлення критичної інфраструктури. Програма стійкості столиці розроблялася ще у 2023 році.

Документ передбачає зменшення залежності від централізованої системи енерго- та теплопостачання, розвиток розподіленої генерації та резервних систем, відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що два дні поспіль Росія атакує дронами нафтотранспортну інфраструктуру Нафтогазу на півдні України. Зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.

