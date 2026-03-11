Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пропонує вивільнити від 300 до 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати різке збільшення цін на енергоносії.

Про це повідомляє пресслужба МЕА.

Вивільнення 400 млн барелів нафти: що відомо

Зазначається, що це може стати найбільшим вивільненням нафти в історії через різке підвищення цін, спричинене війною на Близькому Сході.

– Цей крок перевищить 182 мільйони барелів, які члени МЕА вивели на ринок у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Раніше Wall Street Journal повідомляла про плани рекордного втручання. МЕА заявило, що 32 його члени мають понад 1,2 мільярда барелів у державних резервах на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи найбільший буфер – Стратегічний нафтовий резерв США, – йдеться у матеріалі Bloomberg.

Також повідомляється про ще 600 мільйонів барелів промислових запасів, що є зобов’язаннями уряду.

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Ірак належать до числа виробників, які поглиблюють скорочення поставок нафти, адже вони скоротили світовий видобуток приблизно на 6%.

Так, втрата транзиту через Ормуз призводить до заповнення резервуарів для зберігання нафти в регіоні. ОАЕ також призупинили роботу свого найбільшого нафтопереробного заводу Ruwais у вівторок як запобіжний захід після удару безпілотника в цьому районі.

Деякі трейдери та аналітики сумніваються, що уряди країн-споживачів зможуть достатньо швидко використовувати запаси, щоб заповнити дефіцит пропозиції.

Навіть якщо максимальний рівень скорочення обсягів видобутку в рамках американського SPR поєднати з потоками від інших членів МЕА, це може покрити лише частину від 11 до 16 мільйонів барелів нафти з Перської затоки, які, за оцінками Citigroup Inc., втрачаються щодня.

Згідно з вебсайтом Міністерства енергетики США, максимальна пропускна здатність нафти з нафтогазової установки SPR становить 4,4 мільйона барелів на день, і після рішення президента нафта SPR потрапляє на відкритий ринок протягом 13 днів.

МЕА раніше допомагало реалізувати п’ять таких заходів: у підготовці до війни в Перській затоці 1991 року, після ураганів Ріта та Катріна у 2005 році, після спалаху громадянської війни в Лівії у 2011 році та двічі у 2022 році у відповідь на збої, пов’язані з війною РФ проти Україні.

У G7 підтримали вивільнення резервів нафти

Країни G7 повідомили, що загалом підтримують використання стратегічних резервів нафти для стабілізації постачання та зменшення волатильності на ринку після початку війни в Ірані.

Так, у спільній заяві міністри наголосили, що разом з МЕА уважно відстежують тенденції на енергетичних ринках. Вони координують дії всередині G7, а також із міжнародними партнерами та країнами-членами агентства.

Тим часом економісти попереджають, що тривале підвищення цін на нафту може призвести до зростання інфляції, корекції на фондових ринках і додаткових витрат для водіїв.

Попередній досвід показує змішані результати таких заходів.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році МЕА двічі вивільняло стратегічні резерви нафти. Перший випуск спочатку підштовхнув ціни на нафту на 20%, оскільки трейдери сприйняли подію як сигнал серйозного дефіциту. Але згодом такі дії допомогли стабілізувати ринок і знизити ціни.

Найуспішнішим історично був випуск 1991 року під час операції Буря в пустелі. Тодішній президент США Джордж Буш-старший наказав здійснити перший в історії випуск нафти зі Стратегічного нафтового резерву в ніч початку коаліційного удару по Іраку.

Члени МЕА також долучилися до випуску нафти за спільним планом. Вже у перший день наступу ціни впали більш ніж на 20%, і до введення сил коаліції в Ірак та Кувейт стратегічні запаси активно надходили на ринок.

Нагадаємо, США атакували 16 іранських мінних суден у районі Ормузької протоки.

