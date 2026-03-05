Із жовтня 2025 року росіяни пошкодили понад 9 ГВт генераційних потужностей теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та гідроелектростанцій. Після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Якої шкоди завдали енергосистемі України атаки РФ

За його словами, в Україні ввели близько 900 МВт розподіленої генерації. Зокрема, йдеться про 400 МВт нових газових і когенераційних установок.

– Ми також збільшили доступну пропускну спроможність імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,45 ГВт, – поінформував він.

Крім того, до Фонду підтримки енергетики залучили €691,45 млн. Енергетичний портфель налічує вже 55 інвестиційних проєктів на суму близько 1 трлн грн.

– Систематизували роботу Хабів енергообладнання. Отримали за цей час 114 вантажів обладнання вагою 1713,2 тонн. Та відвантажили зі складів Хабу 405 вантажів вагою 3335,78 тонн. Дякую всім партнерам, які надсилали свою допомогу, – зазначив міністр.

Він додав, що для побутових споживачів зберегли пільгову ціну на електроенергію та газ.

Шмигаль розповів, що наразі розпочато підготовку до наступного опалювального сезону.

– Наше завдання – максимальне відновлення всього, що можна відновити, максимальний захист енергетичних об’єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів ресурсів та обладнання, – наголосив міністр енергетики.

Нагадаємо, 12 лютого Денис Шмигаль заявив, що через потепління в Україні зменшився дефіцит електроенергії.

Міністр зазначив, що взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, станом на початок березня він зменшився до 1 ГВт.

