Українські безпілотники спричиняють близько 90% російських втрат на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у британському парламенті 17 березня.

Зеленський про удари дронів на фронті

За словами президента, лише протягом цієї зими українські захисники ліквідували понад 92 тис. російських окупантів, зокрема, вбитими та важкопораненими.

Як розповів Зеленський, Україна стала такою технологічною невипадково. Оскільки українська сила почала зміцнюватися протягом чотирьох років повномасштабної війни теж невипадково.

Президент зазначив, що Україна пропонує реальну оборонну співпрацю.

– Ми не стали такими технологічними випадково. Це результат роботи. Ми пропонуємо реальну оборонну співпрацю, на суші та на морі. Це наша відповідь, – сказав Зеленський.

Крім цього, під час виступу в британському парламенті президент Володимир Зеленський розповів, що зараз понад 200 українських експертів з протидії безпілотникам перебувають на Близькому Сході в районі Перської затоки.

