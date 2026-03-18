У Донецькій області українські спецпризначенці уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій Рубікон, склади боєприпасів, майна та техніки.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Ураження підрозділу Рубікон у Донецьку

За даними ССО Збройних сил України, серію ударів по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Донеччини здійснили у ніч на 18 березня.

Зараз дивляться

Зокрема, далекобійні дрони уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій Рубікон та елемент управління цим підрозділом у Донецьку.

Крім цього, під удар потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем російських військ у цьому місті.

Водночас в окупованому селищі Вільне українські спецпризначенці уразили склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів армії Росії.

Зазначається, що Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують застосовувати асиметричні методи, щоб стратегічно виснажити російських окупантів під час війни проти України.

Читайте також
ЗСУ уразили район зосередження БРК Бастіон, вузол зв’язку та склади ворога
ЗСУ уразили ЗРК Тор-М2У, БРК Бастіон і центри керування дронами РФ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДонецькДонецька областьЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.