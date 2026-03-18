ЗСУ уразили в Донецьку секретний центр безпілотників РФ Рубікон
- Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 18 березня завдали серію точкових ударів по базі засекреченого центру безпілотних технологій Рубікон та складах окупантів у Донецькій області.
- Окрім центру БпЛА, українські дрони уразили логістичні вузли та склади боєприпасів у селищі Вільне, стратегічно виснажуючи ворога асиметричними методами.
У Донецькій області українські спецпризначенці уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій Рубікон, склади боєприпасів, майна та техніки.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Ураження підрозділу Рубікон у Донецьку
За даними ССО Збройних сил України, серію ударів по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Донеччини здійснили у ніч на 18 березня.
Зокрема, далекобійні дрони уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій Рубікон та елемент управління цим підрозділом у Донецьку.
Крім цього, під удар потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем російських військ у цьому місті.
Водночас в окупованому селищі Вільне українські спецпризначенці уразили склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів армії Росії.
Зазначається, що Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують застосовувати асиметричні методи, щоб стратегічно виснажити російських окупантів під час війни проти України.