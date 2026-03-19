Березень в Україні виявився порою контрастів. Перша половина місяця вже минула, і помітно, що погода швидко змінюється — теплі періоди чергуються з холодними.

Факти ICTV дізнавалися, чи варто очікувати такої ж мінливості в наступному місяці та яка погода буде у квітні 2026 в Україні.

Які кліматичні чинники впливатимуть на погоду у квітні 2026 року

За даними прогностичних моделей, зокрема даних Служби зміни клімату Копернікус та Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, весна 2026 року в Європі буде нетиповою.

Замість плавного переходу від зими до тепла формується нестабільний сезон із різкими змінами погоди. На погоду у квітні 2026 в Україні впливають відразу кілька глобальних факторів:

ослаблення Ла-Ніньї;

поступовий перехід до нейтральної фази ENSO з ознаками майбутнього Ель-Ніньйо;

порушення полярного вихору наприкінці зими.

Саме поєднання цих процесів робить атмосферу більш “нервовою”. Замість стабільної циркуляції повітря зростає хвилювання струменевих течій, частіше виникають блокувальні антициклони та активніше проходять циклони з Атлантики.

Це все означає, що погода в Європі змінюватиметься хвилями, тож періоди тепла швидко змінюватимуться короткими поверненнями холоду.

Після дуже вологого лютого ситуація ускладнюється ще й високою насиченістю ґрунтів вологою. У Західній та Південній Європі вже зафіксовано сильні дощі та підтоплення, тому будь-які нові опади навесні можуть швидше призводити до підйому рівня води у річках. Саме тому ризик локальних повеней залишається одним із ключових факторів сезону.

Початок квітня в Україні є періодом контрастів. Східні регіони Європи, включно з Україною, періодично відчуватимуть повернення прохолодних повітряних мас. У такі моменти можливі змішані опади: дощ, мокрий сніг і навіть короткочасні заморозки вночі.

У квітні зростає сонячна активність, тому денні температури підвищуються швидше. Водночас ночі ще залишаються холодними, що створює ризик пізніх заморозків, особливо у долинах та низинах.

Це важливо для сільського господарства, адже після періоду потепління навіть коротке похолодання може пошкодити рослини.

Ще один важливий фактор — танення снігу у гірських районах. У поєднанні з дощами це може спричиняти різке підвищення рівня води у річках, особливо Карпатах. Для України це означає потенційні коливання рівня води у річках, особливо у західних областях.

У травні ситуація буде змінюватися: теплі періоди стануть тривалішими, а характер опадів переходить від затяжних до більш локальних, але інтенсивних. Зростає кількість гроз, які можуть приносити сильні зливи за короткий час.

Погода на квітень 2026: прогноз синоптиків

З 1 по 6 квітня в Україні очікується досить тепла погода: на більшій частині території температура буде на 2–3 градуси вища за норму, тоді як на Заході країни показники піднімуться лише на 1–2 градуси.

З 6 по 13 квітня ситуація зміниться: температура переважно відповідатиме середнім кліматичним нормам для цього періоду, за винятком південних областей, де повітря залишатиметься трохи теплішим.

У період з 13 по 20 квітня в центральній Україні температура залишатиметься в межах норми, а на Півночі та Півдні повітря прогріється на 1–2 градуси вище середніх показників.

З 20 по 27 квітня в усіх регіонах України очікується помірне потепління на 1–2 градуси, крім Півночі, де температура підніметься ще більше — на 2–3 градуси вище середньої норми.

Загалом весна 2026 року в Європі — це не сезон стабільного тепла, а період контрастів. Вплив Ла-Ніньї слабшає, Ель-Ніньйо лише формується, а залишкові ефекти полярного вихору продовжують впливати на атмосферу.

У результаті погода розвиватиметься нерівномірно: від теплих періодів до коротких, але відчутних похолодань, із підвищеним ризиком опадів і підтоплень.

Для України це означає мінливу весну з перепадами температур, можливими заморозками у квітні та періодами інтенсивних дощів, особливо у західних і центральних регіонах.

