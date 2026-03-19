У 2026 році український ринок автострахування працює в умовах майже повної тарифної гнучкості. Так, після оновлення правил обов’язкової автоцивілки страховики отримали волю у формуванні цін.

Автострахування по-новому: що змінилося

Наразі однаковий за законом поліс ОСЦПВ може коштувати по-різному залежно від компанії, регіону реєстрації авто, стажу водія та інших умов.

З одного боку, це створює ризик переплати, з іншого – відкриває більше можливостей для економії. Головне підходити до вибору стратегічно, а не формально.

Плануйте страхування ще до купівлі авто

Врахуйте витрати на страхування ще на етапі вибору автомобіля. До кінцевого рішення щодо марки та моделі варто прорахувати орієнтовну вартість поліса за допомогою калькулятора на Minfin.com.ua, адже страховий тариф формується на основі низки коефіцієнтів.

На ціну страхування, як зазначають експерти сайту Мінфін, впливають:

ринкова вартість автомобіля;

об’єм двигуна;

місто або регіон реєстрації;

водійський стаж;

вік водія;

безперервність попереднього страхування;

інтенсивність використання авто протягом року;

кількість осіб, допущених до керування.

Дорожчі автомобілі, транспорт із великим об’ємом двигуна або преміальні моделі автоматично підвищують розмір страхової премії. Подібно більші коефіцієнти застосовуються до авто, зареєстрованих у великих містах із високою аварійністю.

Окремо варто враховувати, що кабріолети, ексклюзивні та лімітовані моделі оцінюються страховиками дорожче через підвищену вартість ремонту та складність відновлення. Тому раціональний вибір автомобіля сприяє оптимізації витрат не лише на його придбання, а й на щорічне страхування в умовах вільного ціноутворення.

Minfin.com.ua рекомендує: порівнюйте пропозиції, а не обирайте навмання

Сьогодні різниця між пропозиціями страхових компаній може сягати 20–30%. І йдеться не лише про ціну. Важливо враховувати швидкість врегулювання збитків, рівень сервісу, фінансову стабільність страховика та його позиції на ринку.

Перед купівлею варто перевірити:

наявність компанії в реєстрах та її членство в профільних об’єднаннях;

статистику виплат і частоту скарг клієнтів;

умови прямого врегулювання та реальні строки компенсації.

Особливо важливо перевірити, чи є страхова членом МТСБУ.

– Якщо компанія не входить до складу МТСБУ, купувати у неї поліс небезпечно – такий страховик не матиме доступу до гарантійної системи бюро, а у разі фінансових проблем клієнти можуть залишитися без виплат, – наголосила експертка Катерина Андріїва.

Аналітику страхового ринку та порівняння умов різних компаній регулярно публікують фінансові портали – детальні розбори та огляди читайте на сайті Minfin.com.ua. Такий підхід дозволяє бачити автоцивілку як фінансовий інструмент захисту, а не формальність.

Зберігайте бонус за безаварійність

Система бонус-малус залишається одним із найефективніших способів зменшити вартість поліса. Кожен рік без ДТП знижує коефіцієнт і, відповідно, ціну страхування.

За кілька років дисциплінованої їзди різниця може бути відчутною.

Важливо пам’ятати кілька моментів. По-перше, при зміні страховика потрібно уточнювати, чи переноситься ваша історія безаварійності. Більшість компаній визнають попередній досвід, але краще перевірити це до підписання договору.

По-друге, у випадку незначних пошкоджень інколи економічно вигідніше врегулювати питання без залучення страховика, щоб не втратити накопичений коефіцієнт.

Українці обирають оформлення полісу онлайн

Ще давно електронна автоцивілка отримала повну юридичну силу, але часто коштує менше, ніж паперова. Причина – скорочення витрат страховика на бланки суворої звітності, логістику та агентські комісії.

Частину цієї економії компанії транслюють у знижку клієнтам. Серед інших переваг: ви можете одразу бачити ціну без прихованих доплат та порівняти пропозиції на одному із відомих порталів України – Minfin.com.ua. Після оплати електронний поліс приходить миттєво, виключаючи ризик втрати паперового документа.

До того ж, в МТСБУ заявили, що з 2026 року страхові компанії мають повністю відмовитися від паперової форми договорів.

Завчасно продовжив автоцивілку – зекономив гроші

У 2026 році контроль за наявністю чинного поліса ОСЦПВ став жорсткішим завдяки цифровим реєстрам та автоматичній перевірці даних.

Відсутність автоцивілки передбачає адміністративний штраф в розмірі 425 гривень та, що значно важливіше, повну фінансову відповідальність водія у разі ДТП.

Якщо страховий договір протермінований хоча б на один день, усі збитки доведеться компенсувати самостійно.

Щоб уникнути ризиків, варто виробити правило – продовжувати поліс завчасно, не чекаючи дати його завершення.

Система електронного страхування дозволяє оформити новий договір за кілька місяців до завершення чинного, і він автоматично почне діяти з наступного дня після закінчення попереднього.

Економія на автострахуванні в 2026 році – це не пошук найдешевшої пропозиції, а грамотне управління ризиками. Використовуючи цифрові інструменти та знаючи нюанси законодавства, можна отримати якісний захист за розумні гроші.

Страхування – це фінансовий щит, а не формальність. І чим уважніше водій ставиться до вибору поліса, тим більше шансів не лише заощадити сьогодні, а й уникнути серйозних втрат у майбутньому.

