В Одесі пролунали вибухи – повідомлялось про роботу ППО.

Вибухи в Одесі 18 березня: що відомо

В Одесі пізно ввечері 18 березня пролунали вибухи. Відомо, що місто знаходилось під атакою БпЛА, по ним працювало ППО.

– Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО! – проінформував у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Згодом керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої ворожої атаки маємо пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі.

Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

У Повітряних силах ЗСУ писали, що ворожі дрони знаходяться поблизу Одеси, йде бойова робота. Також повідомлялось, що декілька БпЛА знаходяться у межах міста.

До речі, пізно ввечері 18 березня Росія також атакувала Львівську область, зафіксовані руйнування будівлі Головного управління СБУ у Львівській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

