Вибухи в Одесі: пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів міста
В Одесі пролунали вибухи – повідомлялось про роботу ППО.
Вибухи в Одесі 18 березня: що відомо
В Одесі пізно ввечері 18 березня пролунали вибухи. Відомо, що місто знаходилось під атакою БпЛА, по ним працювало ППО.
– Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО! – проінформував у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Згодом керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої ворожої атаки маємо пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі.
Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
У Повітряних силах ЗСУ писали, що ворожі дрони знаходяться поблизу Одеси, йде бойова робота. Також повідомлялось, що декілька БпЛА знаходяться у межах міста.
До речі, пізно ввечері 18 березня Росія також атакувала Львівську область, зафіксовані руйнування будівлі Головного управління СБУ у Львівській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.