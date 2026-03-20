Останнім часом користувачі дедалі частіше стикаються з проблемою, коли не оновлюється Резерв+ або зникають дані в застосунку. Для багатьох це стало серйозним викликом, адже саме цей сервіс фактично замінив паперові військово-облікові документи.

Через технічні збої люди не можуть отримати або оновити свій Резерв ID, який нині є основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Чому не оновлюється Резерв плюс та що робити, читайте в нашому матеріалі.

Цілий день не оновлюється Резерв+: причини

Резерв+ — це мобільний застосунок, створений для роботи з військово-обліковими даними в цифровому форматі. Завдяки йому можна оновлювати особисту інформацію, перевіряти свій статус, подавати дані для оформлення відстрочки або контролювати бронювання.

Головна ідея сервісу — максимально спростити взаємодію з ТЦК і зменшити необхідність особистих візитів.

Проте через збої в роботі системи багато користувачів опинилися в ситуації, коли формально вони мають бути в електронному реєстрі, але фактично не можуть підтвердити свої дані.

Чому не оновлюється Резерв+:

У більшості випадків проблема не пов’язана з діями користувача.

Причиною можуть бути технічні роботи, перевантаження серверів або процес синхронізації з державними реєстрами.

На роботу застосунку впливає нестабільний інтернет або застаріла версія програми. Саме тому ситуації, коли цілий день не оновлюється Резерв+, не є поодинокими.

Якщо не оновлюється Резерв+, це означає, що система обробляє або перевіряє інформацію. У нормальних умовах процес потребує небагато часу, але через навантаження або технічні збої він може затягнутися. Важливо розуміти, що такий статус не свідчить про втрату даних або критичну помилку.

Якщо Резерв+ не оновлюється, варто спробувати кілька простих дій. Найперше — зачекати, адже часто система завершує обробку із затримкою. Також потрібно перевірити інтернет-з’єднання, оновити застосунок до останньої версії або перезапустити його. В окремих випадках допомагає перевстановлення програми або очищення кешу.

Якщо ж проблема не зникає, можна звернутися до служби підтримки або безпосередньо до ТЦК для уточнення інформації.

Резерв+ не оновлюється: що робити

Юристка Олена Бондаренко зазначає, що подібні збої зараз досить поширені, і користувачі практично не можуть вплинути на швидкість оновлення даних. Саме тому рекомендує мати підстраховку: носити з собою паперові копії документів, що підтверджують відстрочку, або довідку з місця роботи про бронювання.

У разі перевірки працівники ТЦК чи поліції можуть отримати доступ до інформації через свої бази, навіть якщо застосунок тимчасово не працює.

У Міністерстві оборони України повідомили, що з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня в реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей період користувачі застосунку Резерв+ не зможуть скористатися послугами або оновити свій Резерв ID.

У відомстві радять заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб мати до нього доступ у будь-який момент. Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути “плюс” і обрати функцію Завантажити PDF.

Очікується, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого всі сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Загалом проблема, коли Резерв+ не оновлюється, у більшості випадків є тимчасовою і пов’язана саме з технічною стороною сервісу. Головне — не панікувати, перевірити базові налаштування і дати системі час на оновлення.

