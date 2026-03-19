Україна вже зараз потребує фінансування у розмірі щонайменше €5 млрд для забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на €90 млрд.

Діяти потрібно без зволікань, щоб захистити енергосистему України та відновити об’єкти, які знищила Росія, заявив президент Володимир Зеленський.

Україна потребує €5 млрд на енергетичну стійкість

– Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз – принаймні €5 млрд на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на €90 млрд, – сказав він у зверненні до учасників Європейської ради у четвер, 19 березня.

Президент наголосив, що відбудову житла, підтримку логістики та забезпечення повсякденного життя українців не можна відкладати на невизначений термін.

Зараз дивляться

Глава держави додав, що європейські виробники очікують розрахунків України за укладеними контрактами.

За словами Зеленського, це питання стосується робочих місць у країнах ЄС та розвитку європейських технологій.

Президент зауважив, що пакет на €90 млрд працюватиме також в інтересах Європи, оскільки європейські країни пов’язані між собою.

– І якщо щось блокується для нас, це матиме наслідки для всіх – можливо, не завжди очевидні, але точно відчутні, – наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що вже третій місяць не працює ключова фінансова гарантія безпеки для України з боку Європи – пакет підтримки на суму €90 млрд на цей та наступний рік.

За його словами, отримання цієї допомоги є критично важливим для захисту життя в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.