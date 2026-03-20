З окремих районів міста Слов’янськ (Донецька область) готують примусову евакуацію дітей.

Про підписання відповідного наказу повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Примусова евакуація дітей зі Слов’янська: що відомо

За словами Філашкіна, йдеться про примусову евакуацію дітей з “найбільш уразливих для ворожих обстрілів” районів Слов’янська:

провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський;

вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А.Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська;

в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний.

— Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати, – наголосив Філашкін.

Підписаний наказ має погодити Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, який раніше утворив Кабінет міністрів.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який встановлює правила обов’язкової евакуації з територій активних та можливих бойових дій.

Згідно з цим документом, евакуація може мати як загальний характер, так і стосуватися окремих категорій населення. Зокрема йдеться про такі категорії, як діти, особи з інвалідністю, люди похилого віку.

Однією з ключових цілей законопроєкту було посилення захисту дітей: документ визначає можливість їх примусової евакуації у разі загрози безпеці.

