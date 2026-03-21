По Україні не прогнозуються відключення світла 22 березня
На території України не відключатимуть електропостачання протягом неділі, 22 березня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 22 березня не заплановані
За даними компанії, у різних областях України не заплановані графіки погодинних відключень світла та обмеження для промисловості.
Зазначається, що споживачі будуть з електрикою протягом всієї доби у неділю, 22 березня.
Водночас в Укренерго закликали українців користуватися потужними електроприладами вдень у період з 10:00 до 15:00.
14 березня міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що українські інженерні групи провели обстеження списаних ТЕЦ на території країн Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.
Крім цього, 14 лютого прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію для населення.