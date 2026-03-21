На території України не відключатимуть електропостачання протягом неділі, 22 березня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 22 березня не заплановані

За даними компанії, у різних областях України не заплановані графіки погодинних відключень світла та обмеження для промисловості.

Зараз дивляться

Зазначається, що споживачі будуть з електрикою протягом всієї доби у неділю, 22 березня.

Водночас в Укренерго закликали українців користуватися потужними електроприладами вдень у період з 10:00 до 15:00.

14 березня міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що українські інженерні групи провели обстеження списаних ТЕЦ на території країн Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.

Крім цього, 14 лютого прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію для населення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.