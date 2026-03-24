Нічна атака на Україну: РФ запустила 426 цілей, зокрема Іскандери та Шахеди
- Росія у ніч на 24 березня атакувала Україну 426 засобами повітряного нападу.
- Країна-агресор під час удару застосувала ракети різних типів, зокрема Іскандери різних модифікацій, а також дрони, більшість з яких - Шахеди.
- Водночас наші захисники неба збили або подавили 390 ворожих цілей.
У ніч на 24 березня, від учора з 18:00, РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Нічна атака на Україну: що відомо
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору над Каспійським морем);
- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл. РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/ 69/31 (район пуску – Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – Шахеди.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 365 БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.
