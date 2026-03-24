У ніч на 24 березня, від учора з 18:00, РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Нічна атака на Україну: що відомо

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет Іскандер-М

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59 69 31

392 ударних БпЛА типу Shahed

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

