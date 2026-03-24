У квітні 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені соціальні виплати на дітей, які були переглянуті після підвищення прожиткового мінімуму до 3 209 грн. Відповідні норми закріплені у державному бюджеті.

Соціальні виплати на дітей із 1 квітня

Вагітні незастраховані жінки можуть отримати допологову підтримку у розмірі 7 тис. грн на одну дитину. Допомога виплачуватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні).

Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки.

Після народження дитини родина може отримати одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Також надається допомога з догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 тис. грн. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю сума становить 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься допомога Пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює 3 прожитковим мінімумам для дітей до 6 років (8 451 грн у 2026 році), або ж пакунок.

Продовжує діяти програма єЯсла: якщо один із батьків виходить на роботу після досягнення дитиною одного року, держава виплачує 8 тис. грн щомісяця, а для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн.

Виплати для самотніх матерів залишаються індивідуальними — їх розмір залежить від середньомісячного доходу сім’ї та прожиткового мінімуму. У 2026 році він становить 2 817 грн для дітей до 6 років і 3 512 грн — для дітей 6–18 років.

Мінімальні аліменти складають від 1 408,50 грн для дітей до 6 років і від 1 756 грн — для дітей 6–18 років, тоді як максимальні можуть сягати до 28 170 грн і 35 120 грн відповідно.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається в розмірі, що становить:

2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю.

Таким чином, опікунські виплати у квітні становлять від 7 042 грн до 12 292 грн.

Соціальна допомога дітям з інвалідністю стартує від 1 816,5 грн і може зростати залежно від потреб у догляді.

Серед інших видів допомоги: 2 100 грн для дітей із багатодітних родин та 3 000 грн — для дітей внутрішньо переміщених осіб. Варто зазначити, що тепер не залежно від доходу родини відбуватиметься нарахування виплати для дітей ВПО. Допомога здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року, за умови подачі заяви до 1 травня 2026 року.

Якщо документи для перерахунку буде подано пізніше 1 травня 2026 року, виплати будуть нараховуватись з місяця подачі заяви про допомогу.

Програма Муніципальна няня передбачає компенсацію 8 647 грн на місяць для окремих категорій сімей.

До того ж, у квітні 2026 року вразливі категорії українців отримають одноразову державну доплату у розмірі 1500 грн. Зокрема це стосується малозабезпечених родин, дітей з інвалідністю, а також тих, які виховуються у багатодітних сім’ях, одиноких матерів.

Допомога надійде автоматично через звичні канали отримання пенсій або соціальних виплат — на банківські рахунки або через відділення Укрпошти. Її також отримають:

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Окремо держава виплачує 50 тис. грн на кожну дитину, яка повертається з тимчасово окупованих територій або після депортації.

