На тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини були уражені ЗРК Тор-М1 та склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у четвер, 26 березня.

– У ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М1 у районі Новопскова на ТОТ Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини, – йдеться у повідомленні.

Сили оборони також били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області.

Було уражено два склади матеріально-технічних засобів і розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей.

Окрім того, українські військові вдарили по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.

Масштаби завданих ворогу збитків та втрати росіян наразі уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 1 210 російських загарбників.

З початку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила близько 1 292 170 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

