Вночі пролунали в Ленінградській області — атаки зазнав НПЗ КІНЕФ в Кіришах.

Про це повідомляє Telegram Astra із посиланням на місцевих жителів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що є пошкодження в промисловій зоні.

Зараз дивляться

— Відбиття атаки триває над Кіришським районом. Є пошкодження в промисловій зоні. За попередньою інформацією, постраждалих немає, — вночі написав Олександр Дрозденко.

За його словами, російська протиповітряна оборона збила щонайменше 21 дрон.

Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію. Його потужність становить близько 21 млн. тонн нафти на рік.

Вночі у Ленінградській області та Санкт-Петербурзі оголошували повітряну тривогу. Аеропорт Пулково закрили.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, над Москвою та її областю російські сили ППО начебто збили 34 безпілотники.

Українські дрони вже атакували цей НПЗ в Ленінградській області у березні 2024 року. 14 вересня 2025 року була ще одна атака на цей НПЗ у місті Кіриші. Тоді через падіння уламків безпілотників спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що 23 березня Сили оборони України вдарили по морському порту у Приморську Ленінградської області. Це один із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.