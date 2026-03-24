Українські розвідники в ніч на 24 березня знищили пускову установку Бастіон та кілька гіперзвукових ракет Циркон під час перекидання росіянами цього озброєння на пускові позиції.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Бійці ГУР знищили установку та кілька ракет Циркон

Як зазначили в ГУР, воїни Департаменту безпілотних систем виявили в тимчасово окупованому Криму колону пускових установок Бастіон-М, яка рухалася в бік позицій.

– Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових установок і дві дороговартісні ракети Циркон, ще один Бастіон зазнав пошкоджень, – ідеться в повідомленні.

Також унаслідок удару було ліквідовано і поранено сімох окупантів.

On the night of March 24, operators of the Unmanned Systems Department of the Defence Intelligence of Ukraine tracked a convoy of Bastion-M coastal missile systems in Crimea as it was moving toward launch positions. pic.twitter.com/5qT6e0lc35 — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 24, 2026

У розвідці наголосили, що російські війська використовують ракети Циркон для терору мирного населення України, зокрема жителів південних, західних і східних областей.

Однак, як зазначили в ГУР, цієї ночі російським військам реалізувати ці плани не вдалося.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії, зокрема пускову установку комплексу Бастіон та райони зосередження противника.

Під удар також потрапили райони зосередження противника у Великій Новосілці на Донеччині, у населеному пункті Хороше на Луганщині та в Новозлатополі Запорізької області.

Сили оборони також уразили ремонтний підрозділ противника в Новозлатополі та пункт управління безпілотними літальними апаратами у Великій Новосілці.

Пов'язані теми:

