Вистежили колону: ГУР показало знищення пускової установки та ракет Циркон у Криму
Українські розвідники в ніч на 24 березня знищили пускову установку Бастіон та кілька гіперзвукових ракет Циркон під час перекидання росіянами цього озброєння на пускові позиції.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Бійці ГУР знищили установку та кілька ракет Циркон
Як зазначили в ГУР, воїни Департаменту безпілотних систем виявили в тимчасово окупованому Криму колону пускових установок Бастіон-М, яка рухалася в бік позицій.
– Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових установок і дві дороговартісні ракети Циркон, ще один Бастіон зазнав пошкоджень, – ідеться в повідомленні.
Також унаслідок удару було ліквідовано і поранено сімох окупантів.
On the night of March 24, operators of the Unmanned Systems Department of the Defence Intelligence of Ukraine tracked a convoy of Bastion-M coastal missile systems in Crimea as it was moving toward launch positions. pic.twitter.com/5qT6e0lc35
— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 24, 2026
У розвідці наголосили, що російські війська використовують ракети Циркон для терору мирного населення України, зокрема жителів південних, західних і східних областей.
Однак, як зазначили в ГУР, цієї ночі російським військам реалізувати ці плани не вдалося.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії, зокрема пускову установку комплексу Бастіон та райони зосередження противника.
Під удар також потрапили райони зосередження противника у Великій Новосілці на Донеччині, у населеному пункті Хороше на Луганщині та в Новозлатополі Запорізької області.
Сили оборони також уразили ремонтний підрозділ противника в Новозлатополі та пункт управління безпілотними літальними апаратами у Великій Новосілці.