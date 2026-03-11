5 березня в Україні розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест 2026 року — саме цей іспит складатимуть вступники до університетів. Основна сесія тестування проходитиме у травні та червні.

Після старту реєстрації у багатьох абітурієнтів виникло запитання: від чого залежить дата складання НМТ. Наприклад, чи можуть ті, хто зареєструвався на початку березня, потрапити на перші дні проведення НМТ. Деталі дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Чи залежить дата складання НМТ від дати реєстрації тестування

Багато випускників хочуть зрозуміти, дата складання НМТ у 2026 від чого залежить і чи можна вплинути на день проходження тесту. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, що такого зв’язку немає. За її словами, дата реєстрації не визначає день складання іспиту.

Тобто навіть якщо абітурієнт зареєструється в перший день кампанії, це зовсім не означає, що він складатиме тест на початку сесії. Йому можуть призначити дату і наприкінці періоду проведення НМТ.

Від чого залежить дата складання НМТ:

Дата складання іспиту не прив’язана до того, коли саме учасник подав заявку.

Її визначають автоматично після завершення реєстрації за допомогою внутрішнього алгоритму УЦОЯО.

Під час розподілу враховують безпекову ситуацію, кількість доступних місць у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), а також загальний графік проведення сесії.

Водночас організатори намагатимуться врахувати ситуацію випускників минулих років, які також проходитимуть тестування у травні.

Більше контролю та нові правила проведення НМТ 2026

У 2026 році організацію тестування планують посилити. У Центрі оцінювання якості освіти зазначають, що головна мета — зробити процедуру максимально чесною і прозорою.

Зокрема, у пунктах тестування планують використовувати металошукачі. Це потрібно для того, щоб учасники не могли пронести із собою телефони, бездротові навушники або інші пристрої, які можуть використовуватися для підказок чи зв’язку ззовні.

Також під час тестування планують застосовувати спеціальні технічні рішення, які блокуватимуть доступ до інтернету на комп’ютерах, де учасники проходитимуть тест. Усе це, за словами організаторів, має зменшити ризики порушень та забезпечити однакові умови для всіх учасників.

Як зареєструватися на НМТ у 2026 році

Основний період реєстрації триватиме з 5 березня до 2 квітня 2026 року. Щоб подати заявку, майбутнім учасникам потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити через застосунок Дія або заповнивши спеціальну форму у реєстраційному сервісі або у Дії.

Для випускників шкіл 2026 року також передбачена додаткова вимога — під час реєстрації потрібно буде надати довідку зі свого навчального закладу, яка підтверджує, що вони завершують навчання цього року.

Після створення кабінету абітурієнтам радять регулярно перевіряти його, адже саме там з’являтиметься вся важлива інформація: підтвердження реєстрації, дата і місце складання тесту та інші деталі проведення НМТ.

Нагадаємо, що перескласти НМТ у 2026 році через низький результат не можна. Якщо абітурієнт отримав невисокий бал під час основної сесії, повторно пройти тестування цього ж року вже не вийде — доведеться чекати наступної вступної кампанії.

Водночас можливість скласти тест пізніше мають учасники, які не змогли пройти НМТ під час основної сесії з поважних причин. У такому разі вони можуть взяти участь у додатковій сесії тестування.

