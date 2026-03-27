Український стендап-комік і військовий Артур Петров загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених.

Про це повідомила його дружина Катерина Петрова в Instagram.

Загибель Артура Петрова: що відомо

За словами дружини, Артур перебував у війську з квітня минулого року, а останні місяці служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади.

— Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка, — написала вона.

Що відомо про Артура Петрова

Артур Петров був відомим українським стендап-коміком родом із Дніпра.

Він понад сім років виступав у проєкті Підпільний стендап та брав участь у популярних шоу Розсміши коміка, ГуднайтКлаб і Комік на мільйон.

Окрім сцени, він працював сценаристом, зокрема над проєктом Я соромлюсь свого тіла, та мріяв написати власну книгу.

До лав ЗСУ він приєднався у квітні 2025 року. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Фото: Катерина Петрова

