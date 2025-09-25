Уранці 25 вересня українські захисники збили російський літак Су-34.

Збиття Су-34 на Запорізькому напрямку: що відомо

Збити Су-34 вдалося близько 04:00 25 вересня на Запорізькому напрямку.

Цей Су-34, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя.

Зокрема, окупанти застосовували з Су-34 керовані авіабомби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

