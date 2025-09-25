Тетяна Забожко, випускова редакторка
Російський літак Су-34 збито на Запорізькому напрямку – Повітряні сили
Уранці 25 вересня українські захисники збили російський літак Су-34.
Збиття Су-34 на Запорізькому напрямку: що відомо
Збити Су-34 вдалося близько 04:00 25 вересня на Запорізькому напрямку.
Цей Су-34, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя.
Зокрема, окупанти застосовували з Су-34 керовані авіабомби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
