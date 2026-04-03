У ніч на 3 квітня (з 18:00 2 квітня) росіяни дронами та ракетами завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Зафіксовано 579 ворожих цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Комбінована атака на Україну

Так, ворог запустив по Україні:

10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску – Курська, Ростовська області);

25 крилатих ракет Х-101 (з повітряного простору Самарської області);

2 крилаті ракети Іскандер-К (з Ростовської області);

542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське та Чауда в окупованому Криму. Понад 330 із них – Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 14:00 протиповітряною обороною збито та придушено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

24 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 22 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 500-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

