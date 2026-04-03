Нагадаємо, що оголошене торік Росією так зване перемир’я на Великдень засвідчило необхідність чітких правил і контролю за його дотриманням.

Як зазначали тоді аналітики Інституту вивчення війни (ISW), будь-яка домовленість про припинення вогню має бути публічною та заздалегідь погодженою всіма сторонами.

Експерти також наголошували на потребі надійних механізмів моніторингу. Зокрема, супутникові дані NASA фіксували теплові аномалії вздовж лінії фронту впродовж дії так званого перемир’я на Великдень 2025.

Про перемир’я на Великдень 2026 першим заговорив президент України Володимир Зеленський.

Ще 30 березня глава держави повідомив, що Україна готова до перемир’я на Великдень і компромісів, однак не піде на поступки, які загрожують суверенітету та гідності держави.

Наступного дня на пропозицію Зеленського відреагував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Прессекретар російського диктатора заявив, що Москва буцімто не побачила в заявах президента України “чітко сформульованої ініціативи”.

Він додав, що Росії “не потрібно перемир’я на Великдень”, оскільки російське керівництво нібито хоче “миру” в Україні.