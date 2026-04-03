Україна передала США запит щодо перемир’я на Великдень, однак невідомо, чи зможе американська сторона донести цей сигнал до Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Зеленський про перемир’я на Великдень
За словами президента, українська сторона вже передала США запит щодо перемир’я на Великдень.
Водночас наразі немає впевненості, що американська сторона зможе донести цю позицію до Росії.
Зеленський також зазначив, що в інформаційному просторі вже з’являлися сигнали від російської сторони про неготовність до такого кроку, однак їхню серйозність він оцінює стримано.
— Ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати свій меседж росіянам. Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається, — наголосив президент.
Президент підкреслив, що Україна продовжує наполягати на ідеї тимчасового припинення вогню на період великодніх свят.
Водночас конкретної відповіді від РФ наразі немає.
Нагадаємо, що оголошене торік Росією так зване перемир’я на Великдень засвідчило необхідність чітких правил і контролю за його дотриманням.
Як зазначали тоді аналітики Інституту вивчення війни (ISW), будь-яка домовленість про припинення вогню має бути публічною та заздалегідь погодженою всіма сторонами.
Експерти також наголошували на потребі надійних механізмів моніторингу. Зокрема, супутникові дані NASA фіксували теплові аномалії вздовж лінії фронту впродовж дії так званого перемир’я на Великдень 2025.
Про перемир’я на Великдень 2026 першим заговорив президент України Володимир Зеленський.
Ще 30 березня глава держави повідомив, що Україна готова до перемир’я на Великдень і компромісів, однак не піде на поступки, які загрожують суверенітету та гідності держави.
Наступного дня на пропозицію Зеленського відреагував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Прессекретар російського диктатора заявив, що Москва буцімто не побачила в заявах президента України “чітко сформульованої ініціативи”.
Він додав, що Росії “не потрібно перемир’я на Великдень”, оскільки російське керівництво нібито хоче “миру” в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.