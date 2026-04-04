Україна змушена була припинити виконання зобов’язань за Оттавською конвенцією через повномасштабну війну, яку розв’язала РФ.

У ситуації війни Україна не може обмежувати своє право на самооборону, гарантоване міжнародним правом.

Про це заявив у мережі Х речник МЗС Георгій Тихий .

Чому Україна вийшла з Оттавської конвенції

– Рішення про припинення виконання застарілих зобов’язань за Оттавською конвенцією, прийнятою влітку 2025 року, було складним, але ми зіткнулися з повномасштабним вторгненням, яке супроводжується масовими звірствами проти нашої держави та нашого народу, – написав він.

Тихий зазначив, що Україна не може бути обмежена у праві на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН.

За його словами, це необхідно для захисту населення від ризику потрапляння під контроль російських окупантів, з огляду на геноцидний характер війни.

– Увесь світ бачив, що сталося в Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших місцях, які були або залишаються під російською окупацією. Росія не дотримується абсолютно жодних правил. Йдеться не про взаємність, а про захист наших людей тут і зараз, – зазначив він.

Речник додав, що безпекова ситуація в регіоні кардинально змінилася. За його словами, аналогічні кроки зробили також країни Балтії, Польща та Фінляндія.

Указ Зеленського про вихід з Оттавської конвенції

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Йдеться про рішення РНБО від 29 червня 2025 року Про вихід України з конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року.

Згідно зі статтею 107 Конституції, президент увів у дію це рішення РНБО. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Оттавську конвенцію ухвалили у грудні 1997 року в Канаді, вона набула чинності у 1999 році. Документ забороняє використання протипіхотних мін, передбачає знищення їхніх запасів і розмінування забруднених територій.

Конвенцію підписали 164 держави. Серед країн, які не приєдналися – США, Росія, Китай, Індія, Ізраїль, Пакистан і Північна Корея. Верховна Рада України ратифікувала документ у 2005 році.

