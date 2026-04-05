У понеділок, 6 квітня, відключень світла не прогнозується, повідомляє Укренерго.

Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водоночас Укренерго рекомендує користуватися потужними електроприладами у денний час – з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що раніше перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що під час опалювального сезону ворог пошкодив більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

Зокрема, за його словами, після російських ударів вдалося відновити 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС.

Також вдалося відремонтовувати трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

