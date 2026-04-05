У Новоросійську горить порт: місцева влада заявляє про атаку дронів
- У Новоросійську на території порту сталася пожежа.
- Повідомляється про пошкодження портової інфраструктури.
- Місцева влада повідомляє, що Новоросійськ зазнав атаки дронів.
5 квітня у російському Новоросійську на території нафтового термінала сталася пожежа.
У Новоросійську палає порт
Про атаку дронів на порт у Новоросійську повідомили Telegram-канали.
Наразі є інформація про пошкодження портової інфраструктури.
Згодом голова міста Андрій Кравченко заявив про відбиття атаки безпілотників у Новоросійську.
Також він зазначив, що уламки безпілотника потрапили до багатоквартирного будинку у Південному внутрішньоміському районі.
– Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. Також надходить інформація про спалахи у Східному внутрішньоміському районі, – написав він у Telegram.
Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт РФ на Чорному морі та база військово-морського флоту.
За попередньою інформацією, уражений термінал може використовуватися для забезпечення паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.
Нагадаємо, що Новоросійськ неодноразово зазнавав атаки дронів. Так, під час удару по військово-морській базі в Новоросійську 2 березня було пошкоджено фрегати Чорноморського флоту РФ Адмірал Ессен та Адмірал Макаров.
Фото: Василь Анохін