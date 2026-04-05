5 квітня у російському Новоросійську на території нафтового термінала сталася пожежа.

У Новоросійську палає порт

Про атаку дронів на порт у Новоросійську повідомили Telegram-канали.

Наразі є інформація про пошкодження портової інфраструктури.

Зараз дивляться

Згодом голова міста Андрій Кравченко заявив про відбиття атаки безпілотників у Новоросійську.

Також він зазначив, що уламки безпілотника потрапили до багатоквартирного будинку у Південному внутрішньоміському районі.

– Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. Також надходить інформація про спалахи у Східному внутрішньоміському районі, – написав він у Telegram.

Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт РФ на Чорному морі та база військово-морського флоту.

За попередньою інформацією, уражений термінал може використовуватися для забезпечення паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.

Нагадаємо, що Новоросійськ неодноразово зазнавав атаки дронів. Так, під час удару по військово-морській базі в Новоросійську 2 березня було пошкоджено фрегати Чорноморського флоту РФ Адмірал Ессен та Адмірал Макаров.

Фото: Василь Анохін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.