Літній наступ РФ, територіальне питання і подальші кроки: підсумки переговорів України і США

Протягом 21–22 березня у Флориді тривали дводенні переговори між представниками України та США. Учасники зустрічі зосередилися на стратегічних питаннях і визначили алгоритм подальших дій у межах переговорного процесу.

Факти ICTV проаналізували разом з очільником правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимиром Фесенком, яким є найреалістичніший сценарій розвитку подій на найближчі два–три місяці та чи є шанс, що незабаром відбудеться тристороння зустріч за участі України, США та Росії.

Переговори України та США у Флориді

Протягом 21–22 березня у Флориді тривали інтенсивні переговори з представниками США. До складу української делегації увійшли Рустем Умєров, Давид Арахамія, Кирило Буданов та Сергій Кислиця. Сторони зосередилися на подальших кроках у межах двостороннього переговорного треку.

До складу делегації США увійшли спецпредставники президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник із питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

Сторони узгодили подальші кроки переговорного процесу та зосередилися на синхронізації підходів. Головна мета – перевести обговорення ключових питань до реальних результатів.

Є сигнали про можливе відновлення процесів обміну, про що заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це було б чудовою новиною та реальним показником того, що дипломатичний шлях приносить плоди.

Чи може відбутися тристороння зустріч з РФ

– Звісно, Вашингтон хоче залишатися головним посередником. Ми теж зацікавлені в такому форматі. Не зацікавлена Москва. Москва хоче вести переговори лише з американцями. Не з нами. Головна причина – не війна в Ірані. Саме позиція Москви і криза в переговорному процесі є головною причиною нинішньої паузи переговорів в трьохсторонньому форматі, – заявив політолог Володимир Фесенко.

На його думку, це лише питання часу, коли ці переговори відновляться. Адже американська сторона хоче відновити ці переговори, і Україна також це підтримує, пояснив політолог.

– І немає значення, коли це відбудеться. За тиждень, два чи за три тижні. Головне, щоб вони відновилися. Чому не має значення? Тому що переговори можуть відновитися, але найближчим часом, поки йде війна в Ірані та в росіян є знов ілюзія щодо літнього наступу, немає підстав очікувати жодних результатів від будь-якого формату переговорів, – наголосив Фесенко.

За його словами, переговори можуть відновитися, проте не варто очікувати результату протягом найближчих місяців, тому що російський диктатор Володимир Путін зараз не зацікавлений припиняти війну.

Як зазначив Фесенко, в очільника Кремля, на жаль, стимули продовжувати війну, а не домовлятися, маючи на увазі ситуацію на нафтовому ринку.

На думку політолога, росіяни висуватимуть ті ж самі вимоги, які були раніше. Як свідчать деякі російські джерела, вимоги РФ можуть навіть посилюватися, сказав політолог. Тобто йдеться вже не лише про Донбас, а й про низку інших вимог, стверджує Фесенко.

– От як зараз було, коли йшлося про так звану формулу Анкориджа, росіяни там казали лише про Донбас. Але вони не знімали свої позиції. Нема жодного повідомлення чи публічно-офіційного підтвердження, що вони, наприклад, відмовилися від претензії на Запоріжжя і Херсон. І так само з іншими вимогами, які стосуються демілітаризації, денацифікації та іншого. Там список у них широкий, – сказав він.

Питання полягає лише у часі та тактиці: коли, як та в якому обсязі росіяни висуватимуть інші вимоги. На думку Фесенка, американці наївно думають, що все впирається в Донбас, проте він спростував таку думку.

Який найреалістичніший сценарій на найближчі місяці

Відповідаючи на запитання про те, яким може бути найреалістичнішим сценарій розвитку подій протягом найближчих двох-трьох місяців, Фесенко наголосив, що відбудеться продовження і навіть ескалація війни, а також спроби наступальних дій з боку Росії.

– Це вже починається. Вони намагатимуться розпочати масштабний літній наступ. Це головний сценарій. Переговори можуть відновитися, але результату не буде від цих переговорів. Поки ключовим пунктом переговорів буде територіальне питання Донбасу – це глухий кут. Це гарантований негативний результат, – стверджує він.

Поки американці підтримуватимуть цей алгоритм переговорів, що першочергово треба домовитися про територіальне питання, то все це гарантований негативний результат, наголосив політолог. Фесенко не очікує, що відбудуться масштабні зміни протягом найближчих місяців.

– Мій прогноз, якщо там раптом не станеться чогось несподіваного, я не очікую зміни переговорної ситуації як мінімум до осені. До вересня точно, – резюмував політолог.

