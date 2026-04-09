Домовленості про припинення вогню з Іраном не стосуються ситуації в Лівані.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Заява Венса про Ліван

За словами віцепрезидента США, інформація про нібито включення Лівану до угоди є неправдивою або результатом непорозуміння.

Він наголосив, що Вашингтон ніколи не обіцяв припинення вогню в Лівані в межах домовленостей із Тегераном.

— Якщо Іран хоче допустити розпаду цих переговорів через Ліван, який не має до них жодного стосунку, то це зрештою їхній вибір, — заявив Венс.

Він додав, що у США вважають такий крок стратегічною помилкою.

За даними ЗМІ, в Тегерані ж наполягають на протилежному. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США мають зробити вибір між припиненням вогню та продовженням війни через Ізраїль.

Водночас у Корпусі вартових ісламської революції вже натякають на можливу військову відповідь у разі подальших ударів по Лівану.

Напередодні США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та почали підготовку до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

У Вашингтоні також повідомляли, що отримали від Тегерана пропозицію з 10 пунктів, яку розглядають як основу для подальших переговорів.

Водночас, попри оголошене перемир’я, ситуація в регіоні залишається напруженою.

Зокрема, Ізраїль завдав масштабного удару по Лівану, атакувавши понад 100 об’єктів, пов’язаних із Хезболлою, у Бейруті, Бекаа та на півдні країни.

За даними ізраїльських військових, удари були спрямовані по командних центрах, військовій інфраструктурі та позиціях елітних підрозділів угруповання.

