В Угорщині після закриття виборчих дільниць оприлюднили перші результати парламентських виборів. За попередніми даними, лідирує опозиційна партія Тиса Петера Мадяра.

За даними на 22:27 за київським часом 12 квітня, підрахували 60,24% бюлетенів. З них 47,23% припадає на партійні списки та 73,25% – на мажоритарні округи.

Національне виборче бюро Угорщини оновлює дані у режимі реального часу за вказаним посиланням.

Розподіл місць у парламенті (усього 199 мандатів) виглядає так: Тиса – 136, Фідес – 56, права партія Наша Батьківщина – 7.

За партійними списками результати такі: Тиса – 52,80%, Фідес – 38,55%, права партія Наша Батьківщина – 6,03%.

Станом на 00:40 за київським часом 13 квітня, підрахували вже 96,89% бюлетенів. Розподіл місць у парламенті: Тиса – 138, Фідес – 55, права партія Наша Батьківщина – 6.

За партійними списками результати теж змінились: Тиса – 53,66%, Фідес – 37,75%, права партія Наша Батьківщина – 5,90%.

Таким чином, Тиса отримує конституційну більшість. Це дає їй змогу змінювати конституцію Угорщини та ключові закони.

У мажоритарних округах більшість голосів також отримує Тиса. Водночас у попередні роки виборці з регіонів частіше підтримували Фідес.

Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини.

– Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону, – написав він у Facebook.

