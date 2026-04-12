“Територіальні розбіжності” Росії та України полягають “у лічених кілометрах”, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

У коментарі пропагандистам Кремля, яких цитує ТААС, Дмитро Пєсков заявив, що стійкий мир у перспективі можна забезпечити вже в режимі “сьогодні”, адже йдеться “про кілька квадратних кілометрів території у тому чи іншому напрямку”.

– На даному етапі йдеться про суперечку з приводу кількох квадратних кілометрів території у тому чи іншому напрямку. Це справді лічені кілометри <…>, грубо кажучи, там 18-17% “Донецької Народної Республіки” (так Кремль називає Донецьку область, – Ред.), яку залишилося нам “звільнити” (окупувати, – Ред.), і це означатиме вихід на адміністративні кордони, – додав Пєсков.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Пєсков заявив, що РФ не готова продовжити термін великоднього перемир’я, проте пропонує умову, за якої “мир може настати вже сьогодні”. За його словами, це станеться, якщо український президент Володимир Зеленський “візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення”.

Спікер Путіна не уточнив, про яке рішення йдеться, проте журналісти вважають, що Пєсков мав на увазі виведення українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей.

