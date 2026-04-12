Станом на ранок 12 квітня зафіксовано 2 299 порушень режиму припинення вогню з боку Росії, попри заявлені домовленості про тишу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб про порушення Росією перемир’я на Великдень 2026

Станом на ранок 12 квітня ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують масово порушувати режим припинення вогню, попри оголошене перемир’я на Великдень 2026.

Зараз дивляться

Зокрема, за добу зафіксовано 2 299 випадків порушення режиму припинення вогню:

28 штурмових дій противника;

479 ворожих обстрілів;

747 ударів дронами-камікадзе (Ланцет, Молнія);

1 045 ударів FPV-дронами.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу Shahed 136 не було.

Водночас Повітряні сили ЗСУ о 09:03 12 квітня фіксували ворожий БпЛА курсом на Суми.

Загалом протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог також завдав 58 авіаційних ударів, скинув 184 керовані авіабомби, застосував 8458 тис. дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій Сил оборони.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські сили оборони відбили десятки атак противника та завдали йому втрат у живій силі та техніці.

— Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, три бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2081 безпілотний літальний апарат, 216 одиниць автомобільної техніки, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ заявили, що після 16:00 11 квітня до 10:00 12 квітня у районі Гришиного ворог атакував FPV-дронами та артилерією українські позиції.

Крім того, за даними підрозділу, противник намагався просунутися у бік селища малими піхотними групами. А також активізувався у районі Мирнограда.

Сили оборони знищили особовий склад і техніку противника, залучені до цих атак.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність до перемир’я з Росією на Великодні свята.

9 квітня Володимир Путін заявив про можливість тимчасового режиму припинення вогню на період з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

11 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про неготовність російської сторони продовжити термін великоднього перемир’я, наголосивши, що Москва буцімто “не прагне тимчасового припинення вогню, а міцного і стійкого миру”.

За його словами, такий мир нібито може настати вже зараз, якщо Володимир Зеленський візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення, однак деталей він не уточнив.

Після наради з військовим керівництвом 11 квітня Зеленський розповів, як Україна реагуватиме на порушення тиші з боку Росії у період великоднього перемир’я. Він наголосив, що українська сторона дотримуватиметься режиму тиші та діятиме виключно дзеркально у відповідь на будь-які провокації.

За його словами, у разі відсутності російських ракет і дронів Україна також дотримуватиметься тиші в небі, водночас на фронті діятиме аналогічний підхід, але кожен український підрозділ зберігає право на відповідь.

Попри згоду на військове перемир’я Росія порушувала тишу 11 квітня після 16:00 469 разів. Зокрема, було зафіксовано 22 штурмові дії ворога, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе (Ланцет, Молнія) та 275 ударів FPV-дронами. Крім того, з початку доби сталося 101 бойове зіткнення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.