Герман Галущенко залишається під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка до 14 червня.

Суддя також залишив без змін альтернативу у вигляді застави розміром 200 млн гривень, у разі внесення якої на нього покладається низка процесуальних обов’язків.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та тоді ще міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними джерел, Міндіч залишив Україну за кілька годин до слідчих дій. Того ж дня правоохоронці заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері та оприлюднили записи розмов фігурантів.

У ніч на 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. Наступного дня суд частково задовольнив скаргу захисту щодо затримання, однак залишив його під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вже 17 лютого ексміністра взяли під варту з альтернативою внесення застави у 200 млн грн у межах справи про корупцію в Енергоатомі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.