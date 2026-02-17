Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 200 млн грн для бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Об этом стало известно из трансляции заседания из зала суда, в котором Галущенко избирали меру пресечения.

Мера пресечения для Галущенко: что известно

Отметим, что суд получил ходатайство об избрании меры пресечения для Галущенко в виде залога в 425 млн от прокуроров САП.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения бывший министр энергетики Герман Галущенко, который является подозреваемым по делу Мидас, прокомментировал свои финансовые возможности по внесению залога.

Отвечая на прямой вопрос судьи о том, какую сумму он готов внести в случае удовлетворения ходатайства прокурора, экс-министр сначала не ответил.

Судья отметил, что подозреваемый может не отвечать, однако Галущенко объяснил, что размышлял.

– Да я просто думаю, какую сумму. Я не знаю, думаю, что 30 млн грн нашел бы, 20 млн грн, – ответил Галущенко.

Напомним, 16 февраля Герман Галущенко обжаловал свое задержание при попытке выехать из страны в Высшем антикоррупционном суде.

Ранее экс-министру энергетики Герману Галущенко объявили подозрение по делу Мидас.

В воскресенье, 15 февраля, НАБУ задержало Германа Галущенко при попытке выезда за границу.

Фото: Минэнерго

