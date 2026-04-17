За оцінкою української розвідки, Росія планує до вересня 2026 року повністю встановити контроль над територією Донбасу, використовуючи для цього стратегічні резерви.

Про це 16 квітня в інтерв’ю газеті Financial Times повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Новий наступ РФ: що відомо

Росія посилює ракетні та дронові удари по Україні, що, за оцінкою української розвідки, є частиною підготовки до ширшої кампанії зі знищення критичної інфраструктури перед відновленням наступальних дій.

За даними ГУР, Кремль готує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України та планує залучити стратегічний резерв для поповнення своїх сил приблизно 20 тисячами військових.

Загальна чисельність російського угруповання в Україні наразі оцінюється приблизно у 680 тис. військових.

У розвідці вважають, що Москва ставить за мету до вересня 2026 року повністю захопити територію Донбасу.

Також Вадим Скібіцький зазначив, що інтенсифікація бойових дій та підготовка нового наступу свідчать про відсутність реальної зацікавленості Кремля у мирних переговорах.

На початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Збройні сили України утримують стратегічну ініціативу на фронті та стримують спроби російських військ відновити масштабний наступ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прогнозував зростання політичного та військового тиску на Україну у весняно-літній період із ключовими викликами до вересня.

