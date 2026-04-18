У ніч проти 18 квітня російська армія атакувала Україну 219 засобами повітряного нападу, 150 з яких – дрони типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 18 квітня: що відомо

Уночі 18 квітня ворог застосував проти України 219 безпілотників, більшість з яких – дрони типу Shahed.

За даними Повітряних сил ЗСУ, серед ударних БпЛА фігурували також Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Ворог запускав дрони для атак на Україну із 7 напрямків. Зокрема, з російського села Шаталово та міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, розташованого в тимчасово окупованому Криму.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 190 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Попри це також зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Нагадаємо, вночі 18 квітня російська армія атакувала дроном приватний будинок у місті Богодухів Харківської області. На місці спалахнула пожежа. Крім того, внаслідок удару пошкоджено щонайменше три житлові будинки та господарчі споруди. Є двоє поранених.

Також близько 4:00 години ворог уразив енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Близько 380 тис. абонентів залишилися без світла.

Під атакою російської армії уночі 18 квітня також опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури Одещини. Зафіксовано пошкодження складів, вантажного транспорту і будівлі, а також загорілися автобуси. Одна людина дістала поранень.

