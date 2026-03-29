Російські дрони типу Shahed дедалі частіше використовують для дистанційного мінування. Щодня з частини безпілотників скидають від двох до восьми мін різного типу.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.

РФ використовує дрони типу Shahed для дистанційного мінування: що відомо

Російські війська почали активніше застосовувати ударні дрони типу Shahed не лише для атак, а й для дистанційного мінування територій.

Зараз дивляться

За словами радника міністра оборони України з технологічних напрямів Сергія (Флеша) Бескрестнова, безпілотники оснащують спеціальними круглими контейнерами, з яких під час польоту скидають різні типи мін.

— Щодня з частини Шахедів скидають міни. По 8 штук з одного Шахеда. Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами, – зазначає Бескрестнов.

Зокрема, скидання мін з Шахеда зафіксовано за 50 кілометрів від державного кордону.

Радник міністра закликає бути обережними, аби не натрапити на міни.

Наприкінці грудня 2025 року речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв про плани РФ щодо дистанційного мінування логістичних шляхів, що ведуть до Гуляйполя.

За його словами, у такий спосіб ворог намагається відрізати підрозділи Сил оборони України, які утримують оборону.

У січні Сили оборони Півдня повідомляли про чергове мінування Гуляйполя з боку російських військ протипіхотними, і протитанковими мінами ТМ-72.

Фото: Сергій (Флеш) Бескрестнов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.