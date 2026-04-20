У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час теракту в Голосіївському районі Києва — загальна кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Теракт в Києві 18 квітня: що відомо зараз

За інформацією лікарів, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Медики боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Наразі у лікарнях столиці залишаються семеро поранених унаслідок стрілянини.

Серед них — одна дитина.

За словами Кличка, стан частини постраждалих залишається важким: четверо дорослих перебувають у реанімації, ще двоє — у відділенні політравми.

Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі вже становить сім осіб.

Нагадаємо, що теракт стався у суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва.

За даними поліції, озброєний чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті Велмарт і взяв заручників.

На місце одразу прибули правоохоронці, спецпідрозділи КОРД, рятувальники та медики.

Під час інциденту зловмисник стріляв не лише по цивільних, а й по поліцейських, а перемовники намагалися встановити з ним контакт, однак безуспішно.

У результаті було проведено штурм будівлі, під час якого нападника ліквідували.

За інформацією слідства, стрілком виявився 58-річний уродженець Москви, який використовував автоматичну зброю.

Внаслідок стрілянини загинули люди, ще щонайменше десятеро отримали поранення і були госпіталізовані.

Частина постраждалих перебувала у важкому стані, зокрема в реанімації.

Також повідомлялося, що серед поранених був охоронець супермаркету.

Крім того, під час подій сталася пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

Поліцейські кваліфікували дії стрілка як теракт.

