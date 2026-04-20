Теракт у Києві 18 квітня: кількість загиблих зросла до семи
- Зросла кількість загиблих унаслідок теракту у Києві 18 квітня.
- Ще семеро постраждалих знаходяться у лікарні у важкому стані.
У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час теракту в Голосіївському районі Києва — загальна кількість загиблих зросла до семи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Теракт в Києві 18 квітня: що відомо зараз
За інформацією лікарів, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Медики боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.
Наразі у лікарнях столиці залишаються семеро поранених унаслідок стрілянини.
Серед них — одна дитина.
За словами Кличка, стан частини постраждалих залишається важким: четверо дорослих перебувають у реанімації, ще двоє — у відділенні політравми.
Усім їм надають необхідну медичну допомогу.
Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі вже становить сім осіб.
Нагадаємо, що теракт стався у суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва.
За даними поліції, озброєний чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті Велмарт і взяв заручників.
На місце одразу прибули правоохоронці, спецпідрозділи КОРД, рятувальники та медики.
Під час інциденту зловмисник стріляв не лише по цивільних, а й по поліцейських, а перемовники намагалися встановити з ним контакт, однак безуспішно.
У результаті було проведено штурм будівлі, під час якого нападника ліквідували.
За інформацією слідства, стрілком виявився 58-річний уродженець Москви, який використовував автоматичну зброю.
Внаслідок стрілянини загинули люди, ще щонайменше десятеро отримали поранення і були госпіталізовані.
Частина постраждалих перебувала у важкому стані, зокрема в реанімації.
Також повідомлялося, що серед поранених був охоронець супермаркету.
Крім того, під час подій сталася пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.
Поліцейські кваліфікували дії стрілка як теракт.