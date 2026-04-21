Стрілець під час теракту в Києві 18 квітня фіксував свої дії на диктофон.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив під час зустрічі з медіа.

Теракт у Києві 18 квітня: нові деталі розслідування

За словами глави МВС Ігоря Клименка, теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом.

У день нападу між ними знову виникла сварка.

Спочатку чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета біля під’їзду, після чого повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання та знову вийшов на вулицю.

Клименко зазначив, що нападник постійно вів аудіозапис. Імовірно, він хотів зафіксувати суперечку, щоб використати запис як доказ при можливому притягненні до відповідальності.

— Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це з його слів на записі чути, – заявив Ігор Клименко.

У МВС також повідомили, що дозвіл на зброю чоловік отримав на підставі медичної довідки з приватної клініки. Водночас у відомстві сумніваються, чи проходив він повне обстеження.

Окремо міністр розкритикував дії двох патрульних, які прибули на виклик першими.

За його словами, правоохоронці мали діяти рішучіше та намагатися зупинити нападника.

Нагадаємо, після трагедії у Києві Ігор Клименко заявив про ймовірне посилення та модернізацію підготовки поліцейських. За його словами, патрульні проходитимуть додаткові тренування та по черзі перебуватимуть на полігонах для відпрацювання дій у кризових ситуаціях.

Насамперед зміни впровадять у патрульній поліції, а згодом вони торкнуться і районних підрозділів.

Також розглядається можливість направлення правоохоронців на ротації до прифронтових регіонів, щоб вони здобували практичний досвід роботи в умовах підвищеної небезпеки.

Окремо глава МВС наголосив на необхідності ухвалення закону про цивільну зброю з чіткою класифікацією її видів. За його словами, діалог із народними депутатами щодо цього питання вже розпочато.

