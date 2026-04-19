Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві, який стався в суботу, 18 квітня.

Про це у вечірньому зверненні 19 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський анонсував перевірку дій поліцейських

– Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути і протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрулю. Вже є кримінальне провадження, – зазначив президент.

За словами глави держави, буде проведена повна перевірка дій патрульних поліцейських і того, як вони мали діяти в обставинах події.

Президент розповів, що станом на 20:00 неділі у лікарнях залишаються восьмеро людей, які отримали поранення під час стрілянини. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зеленський також повідомив, що розслідуванням займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

Розслідування нападу та перевірку всіх обставин щодо зловмисника, його стану та отримання ним зброї проводять Служба безпеки України та Національна поліція України.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік почав стрільбу по людях. Після цього він захопив заручників у супермеркеті та стріляв у поліцейських під час затримання.

Із нападником безуспішно намагалися встановити контакт перемовники, його було ліквідовано.

Триває перевірка дій патрульних поліцейських, які під час події в Києві могли залишити дитину в небезпеці в Голосіївському районі.

На час перевірки співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року відкрито кримінальне провадження.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, що подав рапорт на звільнення після теракту в Києві.

Пов'язані теми:

