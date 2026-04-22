Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що президенти України та РФ можуть зустрітися тільки якщо домовленості будуть попередньо узгоджені, вони їх фіналізують.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ повідомив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але вона може бути “результативною лише на етапі остаточного узгодження домовленостей”.

– Головне — мета зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості, – додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, якщо слова і дії кремлівського диктатора будуть узгоджені.

Зі свого боку міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова провести зустріч на рівні лідерів із Росією за посередництва Туреччини та, ймовірно, США.

