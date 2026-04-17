Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині – Сибіга
- Андрій Сибіга підтвердив готовність до зустрічі на рівні лідерів України та РФ, за участю президента Туреччини та можливо США
- МЗС України повідомило, що цю пропозицію вже передано турецькій стороні.
Україна готова провести зустріч на рівні лідерів із Росією за посередництва Туреччини та, ймовірно, США.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п’ятницю, 17 квітня.
– Ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента, – заявив Сибіга.
Міністр закордонних справ зазначив, що Туреччина є країною з “унікальним дипломатичним досвідом і глобальним впливом”.
Він також подякував турецькій стороні за підтримку України. Зокрема, йдеться про запуск Зернового коридору у Чорному морі після початку повномасштабної агресії Росії.
Сибіга наголосив, що Туреччина відіграє дуже важливу роль у мирних зусиллях.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, якщо слова і дії кремлівського диктатора будуть узгоджені.
Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков цинічно запрошував президента України на переговори до Москви.
Він стверджував, що президент РФ нібито не відмовляється від прямих контактів з українським лідером.
Володимир Зеленський відкинув можливість поїздки до столиці Росії.