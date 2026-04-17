Україна готова провести зустріч на рівні лідерів із Росією за посередництва Туреччини та, ймовірно, США.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п’ятницю, 17 квітня.

– Ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента, – заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ зазначив, що Туреччина є країною з “унікальним дипломатичним досвідом і глобальним впливом”.

Він також подякував турецькій стороні за підтримку України. Зокрема, йдеться про запуск Зернового коридору у Чорному морі після початку повномасштабної агресії Росії.

Сибіга наголосив, що Туреччина відіграє дуже важливу роль у мирних зусиллях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі, якщо слова і дії кремлівського диктатора будуть узгоджені.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков цинічно запрошував президента України на переговори до Москви.

Він стверджував, що президент РФ нібито не відмовляється від прямих контактів з українським лідером.

Володимир Зеленський відкинув можливість поїздки до столиці Росії.

