Сплату підвищеного військового збору для українців продовжать на три роки після завершення дії воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон №15110, йдеться у картці на сайті Верховної Ради.

Згідно з підписаним документом, стягнення військового збору в чинних розмірах зберігатиметься протягом трьох років після завершення або скасування воєнного стану:

для фізичних осіб — 5%;

для військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

для ФОП 1, 2 та 4 груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;

для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.

Як стверджують у Верховній Раді, це дає можливість забезпечити передбачуване та стабільне фінансування сфери оборони як під час воєнного стану, так і після його завершення.

Зазначається, що створюються необхідні фінансові ресурси для зміцнення безпеки й відновлення інфраструктури.

Водночас так Україна виконає міжнародні зобов’язання, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Згідно із розрахунками Міністерства фінансів України, продовження військового збору у чинних розмірах дозволяє залучати до держбюджету близько 140 млрд гривень у рік.

У Верховній Раді наголосили, що військовий збір матиме цільове спрямування через спеціальний фонд державного бюджету, що гарантуватиме ефективне та прозоре використання грошей.

7 квітня Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, голосами 257 народних депутатів.

