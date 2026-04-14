Військовий збір не скасують після війни: Зеленський підписав закон
- Президент підписав закон №15110, який подовжує дію підвищених ставок військового збору на три роки після завершення війни.
- Це забезпечить стабільне фінансування оборони та відбудови України, залучаючи до бюджету близько 140 млрд грн щорічно.
Сплату підвищеного військового збору для українців продовжать на три роки після завершення дії воєнного стану.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон №15110, йдеться у картці на сайті Верховної Ради.
Згідно з підписаним документом, стягнення військового збору в чинних розмірах зберігатиметься протягом трьох років після завершення або скасування воєнного стану:
- для фізичних осіб — 5%;
- для військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
- для ФОП 1, 2 та 4 груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
- для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.
Як стверджують у Верховній Раді, це дає можливість забезпечити передбачуване та стабільне фінансування сфери оборони як під час воєнного стану, так і після його завершення.
Зазначається, що створюються необхідні фінансові ресурси для зміцнення безпеки й відновлення інфраструктури.
Водночас так Україна виконає міжнародні зобов’язання, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Згідно із розрахунками Міністерства фінансів України, продовження військового збору у чинних розмірах дозволяє залучати до держбюджету близько 140 млрд гривень у рік.
У Верховній Раді наголосили, що військовий збір матиме цільове спрямування через спеціальний фонд державного бюджету, що гарантуватиме ефективне та прозоре використання грошей.
7 квітня Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, голосами 257 народних депутатів.