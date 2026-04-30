Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на три місяці – до 2 серпня 2026 року.

Про це йдеться в картці законопроєкту №15197, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Наприкінці квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15197 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб на території України.

За відповідний документ у цілому проголосували 315 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради.

Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 4 травня 2026 року на 90 діб. Таким чином, спеціальний правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Воєнний стан, запроваджений від початку повномасштабного вторгнення Росії, залишається необхідним інструментом для захисту держави.

Завдяки йому військове командування та органи влади отримали додаткові повноваження, що дозволяють оперативно реагувати на загрози та забезпечувати ефективну відсіч збройній агресії.

